H.G. Cancela "naturalmente satisfeito" com o Grande Prémio de Romance e Novela

Por Lusa | 18:25

O escritor H.G. Cancela, distinguido hoje com o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores/2017, pelo seu romance "As Pessoas do Drama", afirmou-se "naturalmente satisfeito".

Em declarações à agência Lusa, o autor afirmou-se "naturalmente satisfeito", embora sabendo que "um livro não passa a ser melhor por o ter ganho, nem passaria a ser nem passaria a ser pior se o não tivesse".

"Um prémio supõe sempre identificar o melhor. Naturalmente que não existe 'o melhor', seja romance, lugar ou vinho. Cada prémio corresponde a um exercício de seleção que pretere e deixa outros na sombra. Espero que este livro faça justiça aos outros que ficaram na sombra. Pior se o não tivesse", disse.