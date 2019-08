História da construção do Sagrado Coração de Jesus marca cortejo da Romaria d'Agonia

Uma "lição de história" sobre o templo do Sagrado Coração de Jesus, no monte de Santa Luzia, sobranceiro à cidade de Viana do Castelo marcará, este ano, o cortejo histórico e etnográfico da Romaria d'Agonia.

Em declarações hoje à agência Lusa, o presidente da Comissão de Festas de Nossa Senhora d'Agonia, António Cruz, explicou que os 60 anos da conclusão da construção do templo, que se assinalam este ano, "serão retratados numa parte" do cortejo, "tal como se de uma lição de história se tratasse".

No total, o cortejo incluiu 144 quadros, integra 30 carros alegóricos e mais de 3.000 figurantes, percorrendo 2.300 metros pelas principais artérias da capital do Alto Minho, demorando praticamente três horas.