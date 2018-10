História e natureza em Vila Flor

Património histórico foi mantido pela civilização.

Por Patrícia Lima Leitão | 02.10.18



A barragem do Peneireiro é um lago artificial que abastece o concelho e do qual sobressai uma das paisagens mais procuradas pelos turistas. Adjacente, está uma pista de motocrosse e um espaço verde com um parque infantil e de merendas. Mais ao lado há o chamado ‘minizoo’, com alguns animais.



O edifício da Câmara Municipal está situado na maior elevação da vila, situada a mais de quinhentos metros de altitude.



Caça e pesca no rio Tua são grandes atrações

Na vasta área de sobreiros e pinheiros bravos, a caça desportiva é uma das grandes atrações em Vila Flor. Tordo, pombo, rola, perdiz e javali são algumas das espécies encontradas. Também se pode pescar nas águas do rio Tua. Ostenta, dos lados, a flor de liz. Tornou-se Imóvel de Interesse Público em 1933.

Vila Flor ganhou nome pela paisagem. Em 1286, por lá passava D. Dinis, rei Poeta, que não ficou indiferente à beleza da terra. Decidiu chamar-lhe ‘Flor’ e assim nasceu a denominação desta vila em Bragança, capital do azeite, com sete mil habitantes.Já em 1295, o rei mandou erguer, em seu redor, um conjunto de muralhas com cinco portas e arcos. Com o passar dos anos a civilização conseguiu manter algum do património histórico. O Arco de D. Dinis, que resistiu à erosão dos tempos e que é o que resta da construção, é hoje um monumento de interesse púbico.A estátua da rainha Santa Isabel, esposa do rei D. Dinis, com flores no regaço, representa o Milagre das Rosas. D. Isabel iria distribuir pães aos mais desfavorecidos, numa manhã de inverno, quando foi surpreendida pelo marido que lhe perguntou o que levava, ao que ela respondeu "rosas". Desconfiado, D. Dinis pediu-lhe que expusesse o conteúdo e do regaço do vestido saíram rosas e não pães, reza a lenda.A Fonte Romana - quinhentista, do século XVI - tem quatro pilares e seis colunas que suportam uma cúpula de tijolo. É um dos pontos de visita obrigatória, que já foi um local de reuniões municipais dos homens da paróquia.Vila Flor encanta pelo cruzamento entre a beleza natural, presente nas montanhas e espaços rochosos, e o património religioso. A Igreja Matriz de S. Bartolomeu foi edificada no séc. XVIII, em substituição da igreja anterior que desabou em 1700. A fachada frontal é de estilo colonial e a decoração muito ao gosto dos cantoneiros minhotos do século XVIII.O símbolo do poder e autonomia judicial da vila está patente no Pelourinho, localizado em frente à Igreja Matriz, datado dos anos 30 do século XX. Todo feito de granito, assenta sobre um escadório octogonal de cinco degraus que decora o largo.