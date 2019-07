Ho Iat Seng é a pessoa certa para governar Macau e mobilizar nova geração -- Pansy Ho

A empresária Pansy Ho, filha do magnata do jogo Santley Ho, disse à Lusa que o ex-presidente da Assembleia Legislativa (AL) de Macau Ho Iat Seng é a pessoa certa para ocupar o cargo de chefe do Governo.

"É a pessoa certa", afirmou em entrevista à agência Lusa a multimilionária que lidera um grupo com investimentos em Macau, Hong Kong e China na área do imobiliário, transportes, hotelaria e construção civil, quando se está a pouco mais de um mês das eleições para chefe do executivo de Macau, agendadas para 25 de agosto.

Uma das acionistas de referência da Sociedade de Jogos de Macau e da MGM China, sociedades que exploram o jogo em Macau, disse estar convencida de que Ho Iat Seng é capaz de liderar a nova geração e para uma nova era de gestão de recursos.