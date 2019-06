Homem acusado de degolar a mãe em Almada conhece acórdão na quarta-feira

Um homem acusado de desferir 22 facadas e de degolar a mãe, no concelho de Almada, no distrito de Setúbal, após uma discussão, em junho do ano passado, conhece na quarta-feira o acórdão.

A leitura do acórdão está agendada para as 14:00 no Tribunal de Almada.

Segundo o despacho de acusação do Ministério Público (MP), a que a agência Lusa teve acesso, o arguido, atualmente com 24 anos e preso preventivamente no Estabelecimento Prisional de Setúbal, vivia na residência da mãe juntamente com a sua filha de 2 anos e a sua companheira.