Homem atingido na cabeça por um pinheiro morre em Pombal

Por Lusa | 13:16

Um madeireiro morreu esta manhã em São João da Ribeira, concelho de Pombal, vítima de "um acidente de trabalho", revelou fonte Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.

Segundo a mesma fonte, o homem, de idade indeterminada, foi "atingido na cabeça" por um pinheiro quando procedia a uma operação de corte de árvores num pinhal desta localidade do distrito de Leiria.

Ao local do acidente acorreram dez elementos dos Bombeiros Voluntários de Pombal, apoiados por cinco viaturas, uma patrulha da GNR e elementos de uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Geral do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, que confirmaram o óbito.