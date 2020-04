Homem de 40 anos detido em Gaia por crimes de violência física usava barra de ferro

Um homem de 40 anos residente em Vila Nova de Gaia foi detido por crimes de violência física, nomeadamente com recurso a uma barra de ferro, revelou hoje o Comando Metropolitano da PSP do Porto.

Em comunicado, a PSP do Porto descreve que a detenção de um homem, empregado de hotelaria, ocorreu hoje às 08h00 em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, numa operação levada a cabo pelo efetivo da Divisão de Investigação Criminal.

O suspeito foi detido pela prática de crimes de violência física, tendo numa das situações recorrido a uma barra de ferro e agredido cidadãos que caminhavam na via pública.

Os crimes remontam aos últimos dias de março e o suspeito será hoje presente às autoridades judiciárias para aplicação da respetiva medida de coação.