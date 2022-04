Homem de 48 anos morre em colisão entre veículo ligeiro e motociclo em Sátão

Um homem com 48 anos morreu este sábado na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro de mercadorias e um motociclo, em Sátão, no distrito de Viseu, disseram à agência Lusa fontes da proteção civil e da GNR.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, a colisão rodoviária ocorreu pelas 09h28, na Estrada Nacional (EN) 229, em Sátão, junto de um posto de combustíveis.

Do acidente resultou uma vítima mortal, que era o condutor do motociclo, e um ferido leve, indicou.

"O óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Viseu", acrescentou a fonte do CDOS.

Fonte do Comando Territorial da GNR de Viseu disse à agência Lusa que as causas do acidente estão a ser investigadas por elementos do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) daquela força de segurança.

Estiveram no local do acidente 18 elementos e sete viaturas dos Bombeiros Voluntários de Sátão e de Viseu, da VMER e da GNR, segundo o CDOS de Viseu.