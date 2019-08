Homem de 90 anos morre em acidente de trator no concelho de Coimbra

Um homem de 90 anos morreu hoje vítima de um acidente com trator agrícola em Souselas, no concelho de Coimbra, disse à agência Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores da cidade.



O acidente ocorreu às 11h07, em terrenos agrícolas, adiantou a mesma fonte, acrescentando que o óbito foi confirmado no local.





O socorro foi prestado pelos Bombeiros Sapadores de Coimbra e Voluntários de Brasfemes.