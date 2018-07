Homem detido no Brasil suspeito de ter envenenado sete crianças

Por Lusa | 02:59

Um homem foi detido pela polícia brasileira por alegadamente ter envenenado sete crianças da mesma família, uma das quais uma menina de apenas cinco anos que morreu pouco depois, no Estado do Pará, no norte do país.

De acordo com informações divulgadas pelos 'media' locais, no domingo, o suspeito, Roque dos Santos, de 48 anos, colocou um produto usado para matar ratos num pão com manteiga que ofereceu às crianças.

As vítimas eram três sobrinhos, o irmão e três filhos de uma mulher com quem o homem tinham mantido uma relação amorosa, de acordo com as autoridades.