Homem em estado grave após ser atropelado por comboio em Faro

Um homem, de 55 anos, ficou em estado grave após ser colhido por um comboio regional no Bom João, em Faro.O alerta foi dado às 08h02 da manhã desta quinta-feira.Segundo informações a que oteve acesso, a vítima ficou com ferimentos na face e no tórax.No local estiveram 17 operacionais apoiados por cinco viaturas, a PSP e o INEM.