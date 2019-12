Homem ferido com gravidade após queda em olival em Torre de Moncorvo

Um homem de 69 anos ficou esta terça-feira ferido com gravidade, após ter sofrido uma queda em altura, enquanto trabalhava num olival, no concelho de Torre de Moncorvo disse à Lusa fonte dos bombeiros.

Segundo a fonte, o homem sofreu o acidente de trabalho na Horta da Vilariça, no concelho de Torre de Moncorvo, distrito de Bragança, terá sofrido uma queda em altura, enquanto trabalhava num olival.

No local estão 11 bombeiros, apoiados por quatro veículos terrestres e pela equipa do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica(INEM), sediado em Macedo de Cavaleiros.