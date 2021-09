Um homem de 34 anos, morreu esta quinta-feira, após o despiste da viatura onde seguia, junto à localidade de Parada, em Bragança.

Outro ocupante da viatura, de 41 anos, sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado para o hospital de Bragança.

O alerta para o acidente foi dado às 17h09 e, no local estiveram os bombeiros de Bragança, elementos do INEM e militares da GNR que investigam as causas do despiste.