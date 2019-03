Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre em despiste de mota em Coimbra

Acidente mortal aconteceu na zona de Taveiro.

19:39

Um homem morreu depois de se despitar de mota este domingo em Taveiro, no concelho de Coimbra.



A vítima mortal estaria a regressar a casa quando se deu o acidente. O homem, que foi contra uma placa de identificação de localidade e foi projetado, tinha 50 anos e era proprietário de um restaurante na freguesia de Taveiro.



O alerta foi dado por volta das 18h00 e, de acordo com a Proteção Civil, estão no local seis operacionais e três viaturas de socorro.



Estão também no local elementos da GNR do Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação de Coimbra.



O corpo vai ser recolhido do local e levado para o Instituto de Medicina Legal de Coimbra.