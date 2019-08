Homem morre em despiste de moto em Celorico da Beira

Um homem com cerca de 30 anos morreu esta tarde, na variante de Celorico da Beira, no distrito da Guarda, na sequência do despiste da moto que conduzia, disseram à agência Lusa fontes da proteção civil.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Celorico da Beira, Carlos Almeida, o despiste deu-se "numa curva, no final de uma reta", onde já ocorreram outros acidentes.

O responsável lembrou à Lusa que, no ano passado, no mesmo local, ocorreu um acidente de moto que também causou a morte ao condutor.