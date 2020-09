Homem que cumpria quarentena escapa pela janela com "corda" de lençóis

Um homem escapou esta segunda-feira de um hotel onde cumpria quarentena, devido à Covid-19, com recurso a uma "corda" que fez com os lençóis do quarto e que lançou através da janela em Auckland (Nova Zelândia), avança o jornal britânico Daily Star.

"Esta manhã, aproximadamente às 8h20 (hora local), a equipa de segurança do Ramada Suites, localizou uma série de lençóis amarrados pendurados numa janela de um quarto do quarto andar na parte de trás do edifício", referiu o Ministério dos Negócios, Inovação e Emprego (MBIE) num comunicado.

No entanto, o homem acabaria por ser detido pouco depois de escapar. "Ele foi imediatamente levado sob custódia pela polícia e atualmente permanece no local sob interrogatório", acrescentou o MBIE.



Entretanto, as normas de segurança foram revistas de forma a evitar incidentes como este.

Segundo o MBIE, o homem voltou da Austrália num voo de deportação a 16 de setembro e está no 12.º dia de quarentena. "Tem estado assintomático durante toda a sua estadia", acrescentou o ministério.

Todos os cidadãos que entram na Nova Zelândia estão obrigados a cumprir uma quarentena de duas semanas num hotel. O país tem um total acumulado de menos de 2.000 casos e 25 mortes.