Homem que manteve filha presa em cave durante 24 anos vai ser transferido para uma prisão normal

Josef Fritzl, o homem que manteve a filha em cativeiro durante 24 anos na Áustria, vai ser transferido de uma unidade de alta segurança para delinquentes com perturbações mentais para uma prisão normal. A informação foi avançada pela advogada de defesa e citada no jornal The Guardian.Segundo Astrid Wagner, a advogada, este passo abre caminho para a libertação condicional de Josef Fritzl, que agora com 88 anos, sofre de demência.O homem, conhecido como o 'Monstro de Amstetten', teve sete filhos com a filha Elizabeth durante os anos que a manteve aprisionada na cave de casa. Foi condenado em 2009 a prisão perpétua por sequestro, violação, incesto, escravização e ainda homicídio negligente de um dos filhos.Wagner defende que Fritzl está realmente arrependido pelos crimes e que, "por já não representar perigo", deveria ter a possibilidade de sair da prisão e de ir para um lar de idosos para ser tratado com "dignidade humana"."Fomos bem sucedidos. Foi uma audiência longa. Ele [o Josef] disse mais uma vez que está arrependido pelo que fez. Estava mesmo quase a chorar. Em resumo, o tribunal chegou à conclusão de que o meu cliente já não é considerado perigoso", disse a advogada à saída do tribunal.Josef Fritzl abusava sexualmente de Elizabeth desde que ela tinha 11 anos. Em 1984, quando a filha completou os 18 anos, atraiu-a para a cave da casa da família e disse a toda a gente que a jovem tinha fugido para se juntar a uma seita.Durante o cativeiro, Elizabeth ficou sujeita a condições desumanas e foi violada diversas vezes pelo pai, de quem acabou por engravidar sete vezes.Os crimes de Josef Fritzl vieram a público quando um dos filhos que teve com Elizabeth ficou gravemente doente e teve que ser levado para o hospital.O caso teve elevada repercussão mediática devido ao tempo de clausura da vítima, bem como por todos os crimes cometidos por Josef Fritzl durante esse período.