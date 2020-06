Homem que matou filho em Pombal condenado a 18 anos de prisão

O Tribunal de Leiria condenou esta sexta-feira a 18 amos de prisão um homem que matou o filho e que exerceu violência doméstica contra a mulher.

Segundo o juiz presidente, ficou provado que o homem de 60 anos matou o filho de 36 anos, em Água Formosa, no concelho de Pombal, distrito de Leiria, no dia 01 de junho de 2019, no mesmo dia em que também cometeu violência doméstica sobre a mulher.

O tribunal aplicou uma pena de 17 anos pelo homicídio qualificado e uma pena de três anos pelo crime de violência doméstica. Em cúmulo jurídico, o homem foi condenado na pena única de 18 anos de prisão.