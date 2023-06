Homem que matou mulher e dormiu com cadáver colocado em prisão preventiva

O homem que matou a namorada com golpes de faca e tesoura, em Quarteira, vai aguardar julgamento, em prisão preventiva, no Estabelecimento Prisional de Faro. José Santos Sena estava indiciado pela morte da companheira, Angélica Oliveira.O corpo foi encontrado deitado na cama com ferimentos na cabeça e pescoço. O homicida passou a noite com o cadáver e entregou-se no dia seguinte à GNR com ferimentos no pescoço.O homem foi detido pela Polícia Judiciária e confessou o crime, alegando que tinha consumido drogas e bebidas alcoólicas em excesso.