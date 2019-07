Homem tenta agredir Messi numa discoteca em Ibiza

Acabou a tranquilidade de Lionel Messi. O jogador - que passou grande parte das férias numa das ilhas caribenhas de Antígua e Barbuda - regressou a Espanha para uns últimos dias de descanso em Ibiza, com a mulher, Antonela Roccuzzo, e alguns companheiros e ex-companheiros do Barcelona, mas foi vítima de uma tentativa de agressão.Messi foi a uma discoteca e um homem terá tentado agredi-lo. O argentino, que ameaçou responder, acabou por deixar o local escoltado pelos seguranças.Luis Suarez, Jordi Alba e Fabregas são alguns dos amigos que estão com o craque argentino na mais badalada das ilhas espanholas.