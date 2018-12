Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homenagem à bebida dos piratas no La Ronera LX

Bar no centro de Lisboa dedicado inteiramente ao rum num pequeno espaço acolhedor ideal para um divertido início de noite.

Por Catarina Figueiredo | 13:00

Conhecido por aquecer a alma dos piratas do século XVII, o rum é hoje uma das bebidas favoritas e um ingrediente essencial para animar a noite em vários espaços noturnos espalhados pelos quatro cantos do Planeta.



Foi assente nesta paixão e tradição antiga que La Ronera LX abriu portas em Lisboa, num espaço que se tornou na primeira e única casa em Portugal dedicada exclusivamente a esta bebida secular.



A poucos metros de distância da avenida da Liberdade – na rua de São José –, o bar convida os clientes a apreciarem vários tipos e marcas de rum, enquanto desfrutam de um ambiente quente e acolhedor.



O cardápio apresenta uma variedade única de marcas de runs e de cocktails vários, cujos preços podem ir dos cinco aos doze euros.



Uma das receitas mais apreciadas são as guarapitas - a especialidade da casa -, um cocktail feito à base de rum com um paladar adocicado e tropical. No entanto, pode sempre optar pelos tradicionais mojitos ou daiquiris.



O espaço, pequeno e acolhedor, abre de segunda a quinta das 17h00 às 00h00, à sexta e ao sábado o horário estende- –se até às 02h00. Encerra ao domingo. A decoração remete os clientes para os países solarengos em que é produzida a bebida que dá nome à casa.



A música latina é pano de fundo e a alegria é um modo de vida no La Ronera LX.