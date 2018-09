Hong Kong, Zhuhai e Macau iniciam testes à maior travessia marítima do mundo

Por Lusa | 15:29

As autoridades do interior da China, Hong Kong e Macau vão iniciar na sexta-feira testes para procederem à abertura da maior travessia marítima do mundo, anunciou hoje o Governo de Macau.

De acordo com um comunicado divulgado hoje pela Direção dos Serviço para os Assuntos de Tráfego de Macau, os testes à Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, que começam na sexta-feira e prolongam-se durante o fim de semana, vão focar-se no funcionamento dos postos fronteiriços entre as três regiões. A abertura da maior travessia marítima do mundo deverá acontecer no final do mês de outubro, de acordo com o jornal South China Morning Post (SCMP).

A estrutura principal mede 29,6 quilómetros, com uma secção em ponte de 22,9 quilómetros e um túnel subaquático de 6,7 quilómetros, numa extensão total de 55 quilómetros.