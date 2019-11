Hong Kong: Associações de imprensa condenam ataque a delegação da agência estatal chinesa

Associações de imprensa de Hong Kong condenaram hoje o ataque, na véspera, à delegação da agência estatal chinesa Xinhua no território, defendendo que ninguém deve interferir no trabalho dos órgãos de comunicação.

No sábado, pela primeira vez em quase cinco meses de protestos, alguns manifestantes vandalizaram o escritório da agência Xinhua em Hong Kong, partindo janelas, portas de vidro e provocando um pequeno incêndio no 'lobby' do edifício.

Num comunicado divulgado hoje, a Hong Kong News Executives' Association condenou "veementemente todos os atos de violência contra os órgãos de comunicação social" e pediu um trabalho rigoroso por parte da polícia para que sejam evitados futuros ataques.