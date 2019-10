Hong Kong: Câmara dos Representantes dos EUA aprova projetos de lei de apoio a manifestantes

A Câmara dos Representantes norte-americana aprovou na terça-feira três projetos de lei para demonstrar apoio aos manifestantes em Hong Kong, que há mais de quatro meses lutam por reformas democráticas e denunciam a erosão das liberdades no território.

Um dos projetos de lei condena a ingerência de Pequim nos assuntos de Hong Kong e apoia o direito à liberdade de manifestação.

O segundo, intitulado de 'Hong Kong Human Rights and Democracy Act", implica uma reavaliação anual do estatuto particular que os Estados Unidos concedem a Hong Kong em termos comerciais e que prevê sanções contra os responsáveis chineses.