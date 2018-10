Hong Kong defende-se das críticas por recusar renovar visto a jornalista

Por Lusa | 05:34

O Governo de Hong Kong defendeu-se hoje contra as críticas recebidas por parte do Reino Unido e dos EUA depois das autoridades do território terem recusado renovar o visto de trabalho de um jornalista do Financial Times.

"Nenhum país estrangeiro tem o direito de interferir nas decisões tomadas pelo Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong sobre questões de vistos", afirmaram as autoridades, citadas pela agência de notícias estatal Xinhua.

Hong Kong respondeu assim às críticas dos Reino Unido e dos EUA, que exigiram "explicações urgentes" às autoridades daquele território.