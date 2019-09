Hong Kong prepara-se para mais um dia de protestos após noite de confrontos

Hong Kong prepara-se para um dia de protestos, depois de uma noite em que a polícia usou gás lacrimogéneo contra alguns manifestantes, que por sua vez ergueram barricadas e atiraram 'cocktails molotov'.

As autoridades já encerraram as duas estações intermédias do comboio que liga o centro da cidade ao aeroporto internacional, para evitar uma possível interrupção do acesso às instalações aeroportuárias.

De acordo com a emissora pública RTHK, há uma forte presença policial em várias estações.