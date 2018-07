Hóquei/Europeu: Portugal nas meias-finais, ao golear Inglaterra

Por Lusa | 22:24

A seleção portuguesa de hóquei em patins qualificou-se hoje para as meias-finais do 53.º Europeu, marcando encontro com a Itália, ao golear a Inglaterra por 14-2, na Corunha, em Espanha.

Vítor Hugo (quatro), João Rodrigues (três), Poka (três), Hélder Nunes, Diogo Rafael, Rafa e Gonçalo Alves marcaram os golos da formação das 'quinas', que ao intervalo vencia por 5-1.

Nas meias-finais, marcadas para sábado, Portugal vai medir forças com a Itália, pelas 22:00 locais (21:00 em Lisboa). Antes, pelas 20:00 (19:00), a Espanha defronta a França.