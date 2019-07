Hóquei/Mundial: Portugal empata com Argentina a um golo

A seleção portuguesa de hóquei em patins empatou hoje a um golo com a sua congénere da Argentina, em encontro da segunda jornada do Grupo B do Mundial, em Vilanova, Espanha.

Depois da estreia com uma goleada por 8-2 à Colômbia, no domingo, a formação das 'quinas' chegou ao intervalo a vencer, com um tento de Gonçalo Alves (16 minutos), mas, na segunda parte, o benfiquista Lucas Ordoñez empatou (31), de livre direto.

No desempate por livres diretos, para eventual igualdade no final do agrupamento - que fecha na terça-feira, com Portugal a defrontar o Chile e a Argentina a Colômbia -, os comandados de Renato Garrido venceram por 2-1.