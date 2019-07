Hóquei/Mundial: Presidente da República recebeu campeões mundiais em Belém

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu hoje os campeões mundiais de hóquei em patins no Palácio de Belém, em Lisboa, e enalteceu as características que fizeram dos jogadores "os melhores do mundo".

"A humildade, dedicação sem limites, unidade da equipa, capacidade de sacrifício, coragem física, nisto a somar à inteligência, lucidez, paciência, preparação e sentido claro das prioridades, fez de nós sermos, de longe, os melhores", exclamou.

Em cerimónia de condecoração dos jogadores e do corpo técnico da seleção nacional de hóquei em patins campeão do mundo, na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa realçou a importância do hóquei em patins em Portugal e elogiou a comitiva por aliar, em pouco tempo, a conquista do Mundial ao Europeu conquistado em 2016.