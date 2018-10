Hospital de Évora com sistema único no país para identificar bactérias e vírus

Por Lusa | 15:09

O hospital de Évora passou a estar equipado com um sistema de diagnóstico laboratorial de microrganismos único no país, ao nível das unidades hospitalares públicas, que permite acelerar a identificação de bactérias e vírus, foi hoje anunciado.

Segundo o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), trata-se de "uma solução única e inovadora implementada, até à data, exclusivamente neste hospital", no que respeita ao setor público.

O sistema consiste em "novas ferramentas de diagnóstico 'in vitro' [em ambiente controlado, no laboratório] que permitem uma maior rapidez na identificação de microrganismos, em particular bactérias", referiu a unidade hospitalar.