Hospital de Santarém retoma atendimento a grávidas urgentes

A urgência da Maternidade do Hospital de Santarém está esta segunda-feira a funcionar normalmente, já que os testes ao SARS-Cov-2 realizados domingo a 90 profissionais, incluindo sete anestesistas que tinham estado em contacto com uma colega infetada, tiveram resultado negativo.

A presidente do Conselho de Administração do Hospital Distrital de Santarém (HDS), Ana Infante, disse esta segunda-feira à Lusa que "o pior cenário não se concretizou", pois os resultados dos testes realizados no domingo deram todos negativo.

O HDS anunciou no domingo ter solicitado ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) o encaminhamento de grávidas urgentes para outros hospitais, por, no sábado, ter sido conhecido o resultado positivo do teste realizado a uma médica anestesista.