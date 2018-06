Hospital do Barreiro garante que médicos têm "perfis distintos" dos restantes funcionários

Por Lusa | 15:54

O Centro Hospitalar Barreiro Montijo (CHBM) garantiu hoje que os médicos têm "um conjunto de perfis distintos" dos restantes profissionais de saúde e que "em caso algum" é atribuído "perfil médico" a pessoal não-médicos.

O comunicado do conselho de administração do Centro Hospitalar Barreiro Montijo surge após a Ordem dos Médicos ter anunciado que vai averiguar a alegada criação de falsos perfis médicos no CHBM que permite que profissionais não médicos acedam a processos clínicos.

O conselho de administração do CHBM explica que o Centro Hospitalar Barreiro Montijo utiliza como sistema de informação clínica a plataforma SClinico desenvolvida pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), que é acedido através da utilização de "nome de utilizador" mais "palavra passe", específicos para cada utilizador.