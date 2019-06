Hot Chip editam na sexta-feira novo álbum que apresentam em julho no festival Alive

Os britânicos Hot Chip editam na sexta-feira o sétimo álbum, "A Bath Full of Ecstasy", o primeiro com produtores externos e uma "progressão natural" da música que fazem há 20 anos e vão apresentar no festival Alive.

O sucessor de "Why Make Sense", editado em 2015, é apresentado como "um novo capítulo" na carreira da banda, muito por ser o primeiro álbum no qual os Hot Chip recorrem a produtores externos (Phillipe Zdar e Rodaidh McDonald).

"À parte disso [termos tido pela primeira vez produtores externos] não há grandes mudanças no que temos feito, como todas as bandas dizem quando editam um novo disco: 'estamos orgulhosos deste e achamos que é bom'", afirmou Joe Goddard, em entrevista à Lusa, em Lisboa, acrescentando que, "em grande parte, [o novo álbum] é uma continuação".