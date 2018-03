Hot Clube celebra hoje 70 anos antes de semana com presença de Joe Lovano

Por Lusa | 06:45

O Hot Clube de Portugal, em Lisboa, assinala hoje os 70 anos desde a sua fundação com um concerto do seu septeto, no arranque de uma semana que vai contar com o saxofonista norte-americano Joe Lovano.

O concerto de hoje vai ter lugar a partir das 22:30, com entrada livre, na sede do Hot Clube, na praça da Alegria, n.º 48.

O mais antigo clube de jazz europeu em atividade foi fundado oficialmente a 19 de março de 1948, quando Luiz Villas-Boas, melómano e fundador do clube, preencheu a ficha de sócio número um.