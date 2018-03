Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hotel na Serra da Lousã é paraíso das famílias e amantes do ar livre

Alojamento de quatro estrelas está inserido no Parque Biológico da Serra da Lousã, em Miranda do Corvo.

Por Daniela Espírito Santo | 09:00

O Hotel Parque Serra da Lousã é um verdadeiro sonho para quem procura relaxar na natureza e em família, sem descurar a qualidade e o conforto. Inserido no Parque Biológico da serra da Lousã, em Miranda do Corvo, e junto ao Parque de Lazer da Quinta da Paiva, uma estadia neste hotel de quatro estrelas convida ao convívio com os animais e a apreciar o prazer do ar livre. São muitas as atividades possíveis, para além do habitual mergulho na piscina ou da passagem pelo spa.



Há muita fauna e flora para conhecer, uma quinta pedagógica para visitar, uma zona museológica para aprender, um centro hípico para experimentar e até um templo ecuménico, aberto a todas as religiões. Uma visita ao restaurante Museu da Chanfana também é obrigatória.



‘Family friendly’ no mais amplo sentido, o hotel tem ainda campos de jogos, parque infantil, sala de jogos e um ‘kids club’, garantindo muita diversão para miúdos e graúdos.