House of Corto Maltese: uma homenagem à aventura

Espaço inspirado nas histórias de uma das personagens mais icónicas do mundo da BD.

Por Catarina Figueiredo | 11:00

Foi num edifício com mais de 200 anos que o House of Corto Maltese se instalou de malas e bagagens, trazendo aos lisboetas o imaginário de um dos marinheiros mais icónicos do mundo da banda desenhada.



A ideia surgiu há três anos pela mente de Filipe Dias, designer de formação, que decidiu aliar o seu gosto pela vida noturna à criatividade e transformar um espaço antigo num autêntico ‘parque de diversões’ para os fãs da personagem (e não só).



O bar, situado na Rua da Boavista, em Lisboa, que outrora já fez parte de um bairro de pescadores, convida a uma noite de convívio de copo na mão.



"Este espaço é uma homenagem aos marinheiros, com uma envolvência especial no mundo de Corto Maltese. Inspirei-me na história deste local e transformei aquilo que era velho em algo novo, sem esquecer as suas origens", explica o responsável pelo espaço noturno, aberto de terça a sábado das 22h00 às 02h00.



A decoração é totalmente feita com materiais reciclados e os motivos são pensados ao detalhe. Neste bar, o simples ato de ir à casa de banho pode ser uma experiência única, com elementos do cenário de Corto Maltese a espreitar a cada canto.



As estrelas da casa são os cocktails, feitos à base de um ingrediente secreto, e inspirados nas aventuras do marinheiro de Malta. ‘Corto Maltese na Amazónia’ ou ‘Corto Maltese na Sibéria’ são algumas das sugestões da casa.