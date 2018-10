Human Rights Watch alerta para impacto da exploração de bauxite na Guiné-Conacri

Por Lusa | 05:01

A organização não-governamental internacional Human Rights Watch (HRW) alertou, através de um relatório lançado hoje, para o impacto das explorações mineiras de bauxite na Guiné-Conacri e que estarão a afetar terrenos agrícolas e fontes de água.

O relatório "O Que Ganhamos Com Isso?: O Impacte dos Direitos Humanos na Exploração Mineira na Guiné" foca-se, ao longo de 146 páginas, em dois projetos das duas maiores produtoras de bauxite em 2017: a Sociedade Mineira de Boké (SMB) e a Companhia de Bauxite da Guiné (CBG), ambas situadas na região de Boké, no noroeste do país.

Um investigador da HRW para a África Ocidental, Jim Wormington, acredita que as explorações ameaçam as comunidades próximas.