Human Rights Watch denuncia ataques a ativistas pró-democracia na Tailândia

Por Lusa | 05:08

A organização não-governamental Human Rights Watch (HRW) denunciou hoje "ataques repetidos" a ativistas pró-democracia na Tailândia e pediu às autoridades do país que investiguem os casos com "urgência e imparcialidade".

"As autoridades tailandesas devem investigar com urgência e imparcialidade as novas ameaças e ataques contra o proeminente ativista pró-democracia Ekachai Hongkangwan e outros ativistas", solicitou a HRW.

A 01 abril, pessoas não identificadas incendiaram o carro de Ekachai estacionado à frente de sua casa no distrito de Lad Phrao, em Banguecoque, adiantou a organização não-governamental (ONG).