Iberdrola rescinde com consórcio e abre concurso para barragem do Alto Tâmega

A Iberdrola disse hoje que abriu concurso para a conclusão da central e barragem do Alto Tâmega, após rescisão com o consórcio liderado pela Mota-Engil, um processo que deverá estar concluído durante o primeiro trimestre de 2020.

"O contrato com o empreiteiro principal civil - Mota-Engil, Acciona e Edivisa - foi rescindido, mas as obras estão ativas", afirmou à agência Lusa David Rivera, diretor de projeto do Sistema Eletroprodutor do Tâmega (SET), que inclui a construção das barragens do Alto Tâmega, Daivões e Gouvães.

O responsável, que falava no final de uma reunião da comissão de acompanhamento do SET, fez um ponto de situação sobre a barragem do Alto Tâmega e referiu que as obras "estão ativas" e que, neste momento, decorrem trabalhos de "limpeza e remoção do material que caiu na derrocada", que ocorreu no local.