IC8 cortado na Ponte da Cabril devido a despiste de pesado de matérias perigosas

O Itinerário Complementar 8 (IC8) está hoje de manhã cortado ao trânsito na zona da Ponte do Cabril, entre Sertã e Pedrógão Grande, devido ao despiste de um pesado de transporte de matérias perigosas, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco, o despiste do veículo que transportava acetona ocorreu às 10:03, ao quilómetro 93.1, na Ponte do Cabril.

O acidente não originou feridos, mas obrigou ao corte do trânsito, nos dois sentidos, entre as localidades de Pedrógão Pequeno e Pedrógão Grande.