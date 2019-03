Idai: Cidade moçambicana do Dondo necessita de alimentos para 90% da população

Por Lusa | 18:02

A cidade de Dondo, a segunda maior da província moçambicana de Sofala, necessita de alimentos para cerca de 90% dos 100 mil habitantes, afetados pelo ciclone Idai, que devastou o centro de Moçambique e provocou 468 mortos.

O presidente do município do Dondo, Manuel Virade Chaparica, assinalou, em declarações à Lusa, que "há muita necessidade" na cidade, que ficou "bastante afetada" com o desastre natural, com "mais de 4.000 casas destruídas parcialmente e 13 mil totalmente".

"Toda a cidade tem sinais de destruição", observou, em contacto telefónico a partir do Dondo.