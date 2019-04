Idai: Economista português admite aumento da dívida de Moçambique

Por Lusa | 10.04.19

O economista português Ricardo Reis admitiu hoje que a comunidade internacional irá aceitar o aumento da dívida pública de Moçambique para recuperar o centro do país após o ciclone Idai.

"Depois de uma calamidade, toda a ajuda é importante e necessária e bem-vinda. O facto de ela tomar forma de dívida não é nem anormal nem indesejável", disse Ricardo Reis, professor de Economia na London School of Economics, à margem das Reuniões da Primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI), em Washington.

"Não me surpreende e parece-me desejável que Moçambique receba muita ajuda e também se endivide nesta altura", considerou Ricardo Reis, avisando, no entanto, que as dívidas deverão ser pagas num momento de melhoria económica.