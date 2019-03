Idai: Governo de Moçambique pede à população que se mantenha atenta aos alertas

Por Lusa | 14:54

A ministra da Administração Estatal e Função Pública de Moçambique, Carmelita Namashulua, alertou hoje que a época das chuvas ainda não terminou e pediu à população para que se mantenha atenta aos avisos das autoridades.

"A época chuvosa ainda não terminou. Alguns rios continuam com níveis hidrométricos muito altos, pelo que gostaríamos de apelar a todos para que continuem a prestar atenção aos avisos e alertas divulgados pelas entidades competentes", disse.

Carmelita Namashulua falava no parlamento, em Maputo, numa sessão durante a qual fez um ponto de situação no terreno após a passagem do ciclone Idai, que causou 468 mortos, mais de 1.500 feridos, mais de 135 mil desalojados e deixou um rastro de destruição na zona centro do país.