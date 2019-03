Presidente moçambicano anuncia conclusão da fase de busca e salvamento após ciclone Idai

Equipas no terreno continuam vigilantes e prontas para intervir "sempre que a situação o exigir".

Por Lusa | 20:01

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, anunciou esta quinta-feira a conclusão da fase de busca e salvamento no centro do país depois da passagem do ciclone Idai e das cheias que se seguiram, desde dia 14.

"Hoje podemos anunciar que concluímos uma etapa crítica que consistia nos salvamentos", disse o chefe de Estado, numa declaração à nação a partir da cidade da Beira, uma das principais do país e severamente destruída.

De acordo com Filipe Nyusi, não há indicações de que haja locais com pessoas a precisar de ser resgatadas, mas as equipas no terreno continuam vigilantes e prontas para intervir "sempre que a situação o exigir".