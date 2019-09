Identificadas 34 vítimas mortais após incêndio em barco na Califórnia

As autoridades norte-americanas já identificaram as 34 vítimas mortais de um incêndio que levou ao náufrago de uma embarcação de recreio ao largo da costa da Califórnia, no passado dia 02 de setembro.

Trinta e nove pessoas iam a bordo do navio Conception quando este afundou, na madrugada do passado dia 02, ao largo da Ilha de Santa Cruz, no estado da Califórnia. Cinco membros da tripulação sobreviveram.

De acordo com o xerife de Santa Bárbara, as últimas sete vítimas foram identificas com recurso a testes de ADN.