Identificado recluso que filmou e divulgou imagens da cadeia do Linhó - serviços prisionais

Por Lusa | 19:42

O recluso que filmou e divulgou imagens captadas hoje no interior do Estabelecimento Prisional do Linhó, em Sintra, foi identificado e será alvo de processo disciplinar, segundo fonte da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).

"Quer o recluso que filmou e divulgou as imagens, captadas durante o recreio da manhã no Estabelecimento Prisional do Linhó, quer os outros reclusos que aparecem nas imagens estão devidamente identificados", refere a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, numa nota enviada à Lusa.

A Direção-Geral acrescenta ainda que "estes reclusos, em conformidade com as disposições legais, serão objeto de procedimento e subsequentes sanções disciplinares, as quais poderão ir, consoante o grau de participação da cada um no ilícito disciplinar, até ao internamento em regime de segurança".