Ideólogo do Khmer Vermelho condenado por genocídio no Camboja morre com 93 anos

O principal ideólogo do regime comunista cambojano do Khmer Vermelho, Nuon Chea, condenado por genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra morreu no domingo, com 93 anos.

Nuon Chea era conhecido como 'Irmão N.º 2', o braço direito de Pol Pot, o líder do regime que governou o Camboja de 1975 a 1979.

Nesse período, o grupo foi responsável pela morte de cerca de 1,7 milhão de pessoas (mais de um quarto da população do país), motivada pela fome, doença, trabalho forçado e execuções.