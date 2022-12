Idoso gravemente ferido em despiste de carro na A4, sentido Porto-Amarante

Um homem de 71 anos sofreu ferimentos graves no despiste do carro em que seguia, na manhã desta terça-feira, na A4, sentido Porto-Amarante, em Baltar, Paredes. Ficou encarcerado.O alerta para o acidente, ao quilómetro 30, após a saída de Baltar, foi dado às 09h35.A vítima foi socorrida pelos Bombeiros de Baltar, equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de S. João e outra equipa de Suporte Imediato de Vida (SIV) do INEM e foi depois transportada para o Hospital de S. João, no Porto.O trânsito está ainda condicionado na A4, com corte da via direita.