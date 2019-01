Incidente aconteceu na localidade de Albergaria, em Carregal do Sal.

Por Lusa | 16:06

Um homem de 86 anos terá morrido esta segunda-feira na sequência de uma queimada, na localidade de Albergaria, no concelho de Carregal do Sal, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.

O alerta foi dado pouco depois das 14h00 e, quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram o idoso morto, acrescentou a mesma fonte.

Ao local deslocaram-se 15 operacionais, apoiados por oito viaturas.