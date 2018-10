Ilha das Filipinas reabre aos turistas após seis meses de encerramento

Encerramento deveu-se à poluição das águas e crescimento anárquico de hotéis.

Uma das mais populares ilhas das Filipinas, Boracay, reabriu esta sexta-feira aos turistas, após seis meses de encerramento, devido à massificação turística, poluição das águas e crescimento anárquico de hotéis.

Boracay, estância turística outrora com águas cristalinas, sofreu com a repercussão do desenvolvimento acelerado e foi apelidada de "fossa sética", pelo Presidente filipino, Rodrigo Duterte, que decidiu fechar a ilha a 26 de abril.

Os primeiros turistas começaram a chegar no início da manhã ao porto de Cagban.